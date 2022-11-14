Мир 14 ноября 2022, 13:36 Россия заявила, что опечалена решением США нагнетать "оголтелую русофобию" Пресс-секретарь президента России Песков: Москве жаль, что США решили нагнетать русофобию Викимедиа

Читать 360tv в

России жаль, что Соединенные Штаты продолжают выбранную ими линию оголтелой русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной, оголтелой русофобской линии», — сказал он по итогам промежуточных выборов в Конгресс США.

Реклама

До этого Песков объяснил причину отказа Путина поехать на саммит G20. Он сказал, что решение президента России отказаться от участия в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии связано с его графиком и необходимостью быть в стране. Представитель Кремля также сообщил, что делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Реклама

Владимир Путин еще в сентябре сообщил о приглашении на саммит. Но он уже тогда обратил внимание, что даже если не сможет лично поехать, страна все равно будет представлена.