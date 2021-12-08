США выразили обеспокоенность возможным желанием России воссоздать СССР
Власти США обеспокоены тем, что Россия может стремиться воссоздать Советский Союз. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.
«Есть опасения считать, что он (Путин — прим. ред.) в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше», — сказала Нуланд. Цитату привел РБК.
Заместитель госсекретаря добавила, что Москва считает Украину и бывшие республики СССР зоной своего влияния. При этом она отметила, что президент России недооценивает европейских союзников, готовых противостоять его агрессии. Также Нуланд подчеркнула, что украинцы стали по-другому воспринимать Россию за прошедшие годы.
«Я думаю, что сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев упал до 12% или около того», — заявила заместитель госсекретаря США.
Американская сторона уже не первый раз говорит о желании России воссоздать СССР. Но в Москве эти сообщения опровергают.