«России в этом смысла нет»: Киеву отказали в 10-летнем газовом контракте

Украина предложила условия, которые не понравятся России, предположил эксперт. Киев хочет получить гарантированные достаточно большие объемы топлива на длительное время. Однако Москва не видит в этом смысла, отметил Дудчак.

«Украина потеряла время. Они должны были назначить компанию-оператора, которая вела бы эти дела в соответствии с европейским законодательством. На год — ожидаемое предложение, об этом российская сторона говорила и раньше», — добавил экономист.

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Украина не договорится с «Газпромом» на своих условиях. Чтобы получить желаемое, она должна как минимум отказаться от компенсации в 2,56 миллиарда долларов. Такую сумму «Нафтогаз» обязал выплатить «Газпром» через Стокгольмский арбитраж.

«До сих пор Украина претендует на какие-то необоснованные космические суммы в международных судах, что не способствует выработке какого-то компромиссного решения», — отметил Дудчак.

В связи с этим предложение с подписанием соглашения на год вполне логично, рассказал экономист. Киев сам допустил подобное развитие ситуации. По словам специалиста, власти слишком долго делили шкуру не убитого медведя. Так он прокомментировал новости о том, что руководителям «Нафтгаза» перечисляли премии с неполученных компенсаций от России. Поэтому Дудчак предположил, что на Украине интереснее тратить незаработанное.