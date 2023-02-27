Мир 27 февраля 2023, 10:54 России удалось сорвать планы Запада по своей изоляции — Лавров Глава МИД Лавров: России удалось сорвать планы Запада по расчленению и изоляции страны

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Запад хотел изолировать Россию, но ему не удалось этого сделать. Страна сохранила и нарастила связи с мировым сообществом. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом на совещании с руководителями территориальных органов МИД, сообщило РИА «Новости».

«Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и по расчленению России, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — сказал он.

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Министр заявил, что страна налаживает все более тесные и результативные связи с партнерами. За последние два года, по его словам, резко увеличилось число желающих присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества — теперь их около 20. Он также предупредил, что настала эпоха кардинальных и необратимых перемен во всем мире. Эти изменения учтут в обновленной Концепции внешней политики России, которую утвердят в ближайшее время.

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Выступая в Госдуме в середине февраля, Сергей Лавров обвинил Запад в приватизации секретариатов таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ и ОЗХО. Это, по его словам, нарушает принятые правила и процедуры.