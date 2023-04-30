Мир 30 апреля 2023, 12:09 России удалось обеспечить эффективную работу СБ ООН МИД: России удалось обеспечить эффективную работу СБ ООН, несмотря на действия Запада РИА «Новости»

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Российская сторона смогла обеспечить эффективную работу Совета Безопасности ООН вопреки тяжелой обстановке на заседании, которую создали делегации стран Запада. На это обратили внимание в распространенном сообщении МИД России.

«Несмотря на весьма накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку в СБ, нам удалось обеспечить эффективную работу этого важнейшего органа ооновской системы», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Ранее представитель МИД Мария Захарова рассказала о непотребной пиар-акции с родственниками осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Она подчеркнула, что Россия и КНР в ходе заседания СБ ООН стремились сосредоточиться на актуальных проблемах и поисках способов их преодоления, а группа натоцентричных стран вносила дисбаланс.

Выступлениям министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН предрекли значительный резонанс.