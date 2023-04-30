30 апреля 2023, 12:09
России удалось обеспечить эффективную работу СБ ООН
МИД: России удалось обеспечить эффективную работу СБ ООН, несмотря на действия Запада
Российская сторона смогла обеспечить эффективную работу Совета Безопасности ООН вопреки тяжелой обстановке на заседании, которую создали делегации стран Запада. На это обратили внимание в распространенном сообщении МИД России.
«Несмотря на весьма накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку в СБ, нам удалось обеспечить эффективную работу этого важнейшего органа ооновской системы», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Ранее представитель МИД Мария Захарова рассказала о непотребной пиар-акции с родственниками осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Она подчеркнула, что Россия и КНР в ходе заседания СБ ООН стремились сосредоточиться на актуальных проблемах и поисках способов их преодоления, а группа натоцентричных стран вносила дисбаланс.
Выступлениям министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН предрекли значительный резонанс.
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