«На данный момент обстановка в Приднестровье спокойная, выводить сегодня российских миротворцев оттуда, может быть, и не опасно. А завтра может опасно», — заметил собеседник издания.

По его мнению, предлагаемый Санду сценарий создаст условия для того, чтобы политическая элита Молдавии смогла различными способами давить на Приднестровье.

Специалист допустил, что западные покровители Санду будут пытаться надавить на Россию по линии ОБСЕ, однако от этого не будет никаких практических последствий.

«Это, в самом лучшем случае — предмет дипломатических баталий. А если проще — обычное популистское заявление. России такие маневры не нужны», — резюмировал Кандель.