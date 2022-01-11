России пригрозили «ударом по яйцам» в Польше

Экс-глава польского МИД, ныне евродепутат Радомлав Сикорский подверг жесткой критике слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Тот охарактеризовал НАТО как проект по освоению «бесхозных» земель после падения Организации Варшавского договора.

«Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если полезете еще раз, то получите по яйцам», — написал Сикорский в Twitter.

Вероятно, политик ознакомился с англоязычным переводом, где слово «бесхозный» переведено как orphaned — дословно «осиротевший».

Немецкий политолог Александр Рар до этого прокомментировал возможные последствия для Польши в случае выхода из Европейского союза. По его мнению, в случае исключения из ЕС Польша в скором времени поймет важность сближения с Россией. Он допустил, что Восточная Европа будет отходить от либеральных ценностей Запада и начнет искать общий язык со странами, которые исповедуют традиционные взгляды.