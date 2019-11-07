России пригрозили «неизбежностью» восстановления Донбасса

В Киеве пришли к выводу, что восстановление Донбасса Россией «неизбежно». Именно таким образом завершится война на юго-востоке Украины.

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Москва много раз отказывалась признавать себя участницей конфликта в Донбассе. Наоборот, Россия заинтересована в скорейшем преодолении внутреннего кризиса на Украине. Несмотря на это Кулеба заявил, что РФ может «просто выплатить денежные компенсации Киеву».

Пока Россия не отдала финансы за якобы причиненный ущерб, Киеву приходится восстанавливать подконтрольные себе территории в Донбассе на деньги Евросоюза. С 2014 года на этой земле «мало что делалось», отметил вице-премьер.

Это не первый украинский чиновник, который выступает с подобными заявлениями. До него министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен восстанавливать территории ЛНР и ДНР за свой счет. Деньги на эти цели должна выделить Россия, как «страна-агрессор».