России предсказали рекордную прибыль в условиях санкций

Россия может заработать почти 321 миллиард долларов в том случае, если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, сообщило агентство Bloomberg. Этот показатель станет рекордным положительным сальдо.

Ожидаемые показатели торгового и платежного баланса агентство в своем материале называет «блестящими».

«Несмотря на <…> удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году», — указало агентство.

Также, авторы материала предположили, что РФ может ожидать «рекордное положительное сальдо счета текущих операций». Оно может достичь 240 миллиардов долларов, по мнению Института международных финансов (IIF).

Действующие санкции, согласно отчету группы IIF, не смогли остановить приток «твердой валюты» в Россию. Доходы от продажи энергоносителей, как заметили специалисты, позволили РФ смягчить последствия жестких ограничительных мер, которые против страны ввели западные государства.

Рекордные доходы России уже предсказал и немецкий экономист Янис Клюге. По его мнению, страна получит их за поставки газа, а причиной этому станут высокие цены на спотовых рынках.