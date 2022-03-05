России предсказали победу в санкционной войне с Западом

Ситуацию, которая сложилась из-за санкций западных стран Россия успешно преодолеет за шесть-девять месяцев, считает экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф.

Его мнение привело британское издание Financial Times. По мнению Грейфа, Россия заработала много денег на продаже нефти и газа. Экономист считает, что страна сумеет компенсировать потери от санкций против валютных резервов ЦБ, отметило РИА «Новости».

После этого российская экономика сосредоточится на решении внутренних задач, для этого будут использованы средства от торговли энергоресурсами на закупку импорта, который может поставлять Китай. Спасательным кругом для страны станет торговый профицит. С его помощью, как отметил экономист, страна сможет поддерживать свою экономику.

Великобритания призвала страны Европы усилить санкции против России. Британский министр иностранных дел Лиз Трасс предложила ввести ограничительные меры в отношении нефтяного и газового сектора.

Последние дни может показаться, что сейчас для Запада политика стала важнее экономики. От введенных санкций пострадают практически все государства. Но зарубежные политики в долгосрочной перспективе намерены все же оказаться победителями. Однако политологи уверены, что в выигрыше от сложившейся ситуации не окажется никто.