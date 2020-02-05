России предсказали дефицит чеснока из-за коронавируса

Из российских магазинов может исчезнуть чеснок. Об этом предупредили специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Во всем опять виноват коронавирус.

Они рассказали газете «Ведомости», что 80% чеснока Россия приобретает у Китая.

«На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками, чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет», — заявил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

Сейчас РФ покупает у партнера 50 тысяч тонн чеснока. По мнению Дальнова, Россия сможет самостоятельно выращивать чеснок для массовой продажи по всей стране только в 2021 году. Не сразу удастся переключиться и на импорт из других государств. Поэтому в случае форс-мажора не исключено, что на какой-то момент россияне могут остаться без чеснока.

Трудности с некоторыми овощами и фруктами уже испытали жители Дальнего Востока и Приморья. В их магазинах практически невозможно найти перец, кабачки или баклажаны, сильно подорожали помидоры и огурцы. Все дело в том, что регион в основном закупал эти продукты у Китая.

Ранее стало известно, что розничная сеть «Магнит» перестала покупать фрукты и овощи из Китая. Теперь компания предпочитает импортировать перец, помидоры, мандарины, виноград из Турции, Израиля и Марокко. Ретейлер увеличил закупки и у российских производителей.

Новый тип коронавируса появился в китайском Ухане в конце 2019 года. Уже в январе вирус распространился по всему Китаю и вышел за его пределы. Случаи заражения зафиксировали в Таиланде, Южной Корее, Японии, США, Австралии, Германии, Канаде и других странах. В России подтверждены данные о двух заболевших. По последней информации, жертвами коронавируса стали 492 человека, более 24 тысяч заразились. Последние данные о ситуации с 2019-nCoV — в материале «360».