России предсказали быструю победу над НАТО

По данным издания, после вывода 9,5 тысячи военных с территории Германии восточные границы альянса окажутся практически без защиты. Численность американского контингента составит менее 25 тысяч человек.

Опрошенные изданием военные эксперты отметили, что если раньше российские армии могли достичь столиц прибалтийских республик за 60 часов, то после решения Трампа они это сделают намного быстрее.

Москва держит около 760 танков в этом регионе. В случае необходимости она быстро перебросит их к границам. Военной техники НАТО на этой территории на порядки меньше: 130 танков, из которых 90 — американские и находятся там временно. Но даже в случае агрессии со стороны России военные машины альянса слишком медлительны, чтобы прибыть на место и отбить атаку.

Для того, чтобы обезопасить этот регион, требуется увеличить число батальонов с 15 до 30 и обеспечить их тяжелой военной техникой, которая сможет контратаковать российское наступление. Однако вместо укрепления позиций Дональд Трамп выводит военных с территории Европы.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, в последнее время тесное партнерство Берлина и Вашингтона в рамках Североатлантического альянса серьезно осложнилось.