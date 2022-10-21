России предрекли выгодное положение в грядущем экономическом кризисе | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 15:26 России предрекли выгодное положение в грядущем экономическом кризисе Экономист Марголин назвал реалистичным прогноз о грядущем кризисе в экономике freepik

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Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, предположил, что мир столкнется не только с резкой инфляцией и стагфляцией. Доктор экономических наук, профессор и проректор РАНХиГС, заслуженный экономист России Андрей Марголин в интервью «360» сказал, что это предположение весьма реалистично.

Также Рубини заявил, что в ближайшее время ситуация в мировой экономике будет хуже, чем во время нефтяного кризиса 1970-х годов в Западной Европе.

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По мнению Марголина, к нынешнему состоянию этой сферы привело несколько факторов. Он отметил, что, помимо пандемии и спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ, ухудшению мировой экономики поспособствовала и накаленная политическая обстановка.

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«Мировые державы стали меньше доверять друг другу. И если к началу кризиса подходить с такими отношениями, то ничего хорошего ожидать не стоит», — заявил Марголин.

Также он отметил нарушение логистических цепочек. По его словам, в современном мире это также является исключительно важным аспектом.

Марголин отметил, что перед кризисом 2008 года обстановка в мире была абсолютно другой.

«Такого беспредела с санкциями даже близко не было. Есть множество других факторов, которые делают текущую обстановку в мире куда более печальной по сравнению с 2008 годом», — отметил он.

Собеседник сказал, что все эти моменты свидетельствуют о вполне высокой реалистичности прогноза от Рубини. Также он поделился вариантами улучшения ситуации.

«Нужно, чтобы на Западе начали осознавать причины происходящего. Однако надежды на это очень мало», — сказал Марголин.

По его словам, в нынешней ситуации у России вполне выгодная позиция.

«Эта страна будет в тепле и с едой. Однако все зависит от эффективности решений и шагов со стороны России», — поделился он.

Также Марголин заявил, что для улучшения ситуации стране еще предстоит поработать над повышением технологического суверенитета и поиском партнеров на Востоке.