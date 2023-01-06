Мир 06 января 2023, 16:39 России предрекли сохранение ведущей роли на газовом рынке в 2023 году Аналитик Юшков заявил о сохранении Россией роли крупнейшего игрока на газовом рынке РИА «Новости»

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Изменения на мировом энергетическом рынке лишили Россию звания крупнейшего экспортера газа после сокращения поставок в Европу, но ведущую роль крупного игрока страна сохранила. Остальным участникам придется с этим считаться. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что в 2022 году доля поставляемого в страны Европы российского газа сократилась с 34 до 8%. На сегодняшний день общий объем поставок составляет около 30–40 кубометров, которые проходят через Украину и нитку «Турецкого потока».

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Других способов поставок газа в страны ЕС у России не осталось. Юшков заметил, что власти Польши национализировали долю «Газпрома» на проходящем через ее территории участке трубопровода Ямал — Европа.

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Россия ввела санкции и запретила сотрудничество с польским оператором. Украинские власти перекрыли одну трубу, так как она проходит через территорию Луганской Народной Республики.

Поставки по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2» сократились из-за проблем с турбинами, а после произошли диверсии. При этом объемы освободившегося газа на Восток пока не перенаправили.

«Переориентировать газ, в отличие от угля и нефти, крайне сложно. Его технически сложно доставлять: нужно либо строить газопроводы либо заводы по сжижению газа, а собственной технологии по сжижению газа у нас нет», — заявил Юшков.

Аналитик отметил, что, даже несмотря на все сложности, Россия остается крупным игроком газового рынка. Энергоноситель кроме стран Европы поставляют в бывшие республики СССР, а также увеличиваются объемы экспорта в Китай.

Нехватка российского газа на европейском рынке привела к росту цен. В итоге власти ЕС скупили все излишки сжиженного природного газа (СПГ) по огромной стоимости. Большая часть СПГ — российская. Это результат работы производства компании «Ямал СПГ». В результате Россия поделила третье место с Алжиром по поставкам сжиженного природного газа в ЕС. На втором месте расположился Катар, а на первом — США.