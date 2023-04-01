Мир 01 апреля 2023, 16:05 России предрекли рост геополитического влияния после ухода с рынка западных зерновых трейдеров Bloomberg: уход иностранных трейдеров зерна из России усилит ее геополитическое влияние РИА «Новости»

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Россия усилит геополитическое влияние после того, как с ее рынка уйдут зарубежные зерновые трейдеры. Об этом заявило агентство Bloomberg,указав на переход российского экспорт под контроль государства.

Журналисты напомнили об уходе нескольких иностранных компаний и отметили, что этот процесс может сильно поменять ситуацию на рынке продовольствия в международном масштабе.

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«Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний. Это означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов», — отметили авторы материала.

Сложившаяся ситуация, указали в статье, подталкивает страны договариваться о поставках зерна без посредников в виде международных трейдеров. Это делает рынок продовольствия крайне важным с геополитической точки зрения.

О желании международной компании Viterra уйти с российского рынка стало известно 30 марта. Также о прекращении закупок зерна из России с 1 июля объявил трейдер сельскохозяйственной продукции из США Cargill.