Мир 03 июля 2023, 04:38 России предрекли миграционный кризис из-за водного дефицита в Центральной Азии Востоковед Грозин: мигранты устремятся в Россию из-за проблем с водой в Центральной Азии РИА «Новости»

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Количество мигрантов в России может вырасти из-за дефицита воды в Центральной Азии в летний период. Об этом «Известиям» рассказал я заведующий отделом Института стран СНГ Андрей Грозин.

Востоковед отметил, что с каждым годом воды в странах Центральной Азии будет все меньше. Государствам придется тратить средства не на развитие, а на «затыкание дыр», чтобы предотвратить социальный взрыв.

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«Усугубятся проблемы в экономике, социальной сфере, агросекторе.<…> Регион постепенно может превратиться в зону бедствия. Понятно, что в таких условиях появятся новые мигранты, многие из них устремятся в Россию», — поделился мнением Грозин.

Водный кризис в Центральной Азии усугубился с наступлением лета, дефицит воды наблюдается в нескольких столицах региона. Проблемы с водой могут привести не только к внутренней нестабильности и социальному кризису, но и к эскалации насилия между странами, считают специалисты.