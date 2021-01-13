России предложили «золотой мост» для ухода с Донбасса. Видео
Об этом он заявил в интервью Politeka.
«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс — это блестящий выход для них. Но они на это не идут», — сказал Арестович.
По его словам, Россия избегает реализации мирных инициатив по Донбассу, при этом не выходя из договорного процесса.
«Иногда возникает ощущение, что им нужен процесс, а не результат, что они чего-то ждут», — отметил он.
Арестович признал, что «нормандский» и «минский» форматы работают. Проблемные вопросы «по миллиметру», но решаются.
По результатам последней встречи политсоветников «нормандской четверки» заместитель руководителя администрация президента России Дмитрий Козак сообщил, что ни по одному пункту договориться так и не удалось.