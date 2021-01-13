России предложили «золотой мост» для ухода с Донбасса. Видео

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТГК) Алексей Арестович заявил, что президент России Владимир Путин может уйти из Донбасса по «золотому мосту», который ему предлагает Украина.

Об этом он заявил в интервью Politeka.

«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс — это блестящий выход для них. Но они на это не идут», — сказал Арестович.

По его словам, Россия избегает реализации мирных инициатив по Донбассу, при этом не выходя из договорного процесса.

«Иногда возникает ощущение, что им нужен процесс, а не результат, что они чего-то ждут», — отметил он.

Арестович признал, что «нормандский» и «минский» форматы работают. Проблемные вопросы «по миллиметру», но решаются.

По результатам последней встречи политсоветников «нормандской четверки» заместитель руководителя администрация президента России Дмитрий Козак сообщил, что ни по одному пункту договориться так и не удалось.