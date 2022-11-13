Мир 13 ноября 2022, 03:48 России предложили использовать опыт Карибского кризиса на Украине Политолог Кедми посоветовал России использовать опыт Карибского кризиса на Украине Pxhere

Читать 360tv в

Российским властям на фоне конфликта на Украине посоветовали использовать опыт Карибского кризиса. Такое мнение в рамках YouTube-шоу «Вальдман LINE» высказал израильский политолог Яков Кедми.

Тогда, по его словам, Москва смогла «осадить» Вашингтон. И этот опыт возможно повторить. Кедми уверен, что урегулировать Карибский кризис удалось вовсе не благодаря компромиссу. По его мнению, в этом вопросе знаковую роль сыграл ультиматум от Советского Союза.

Реклама

В тот период, как заметил политолог, США были вынуждены убрать ракеты из Турции, потому что на американские города и корабли были нацелены советские подлодки.

Реклама

«[Президенту США Джону] Кеннеди предъявили ультиматум с ножом у горла», — отметил Кедми.

Публицист Иван Новоселов ранее рассказал о том, как 27 октября 1962 года наступила кульминация одного из самых опасных кризисов в истории человечества. Тогда Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США порекомендовал действующему в тот момент главе Белого дома Джону Кеннеди нанести военный удар по советским ракетам, размещенным на Кубе.