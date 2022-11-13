13 ноября 2022, 03:48
России предложили использовать опыт Карибского кризиса на Украине
Политолог Кедми посоветовал России использовать опыт Карибского кризиса на Украине
Российским властям на фоне конфликта на Украине посоветовали использовать опыт Карибского кризиса. Такое мнение в рамках YouTube-шоу «Вальдман LINE» высказал израильский политолог Яков Кедми.
Тогда, по его словам, Москва смогла «осадить» Вашингтон. И этот опыт возможно повторить. Кедми уверен, что урегулировать Карибский кризис удалось вовсе не благодаря компромиссу. По его мнению, в этом вопросе знаковую роль сыграл ультиматум от Советского Союза.
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В тот период, как заметил политолог, США были вынуждены убрать ракеты из Турции, потому что на американские города и корабли были нацелены советские подлодки.
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«[Президенту США Джону] Кеннеди предъявили ультиматум с ножом у горла», — отметил Кедми.
Публицист Иван Новоселов ранее рассказал о том, как 27 октября 1962 года наступила кульминация одного из самых опасных кризисов в истории человечества. Тогда Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США порекомендовал действующему в тот момент главе Белого дома Джону Кеннеди нанести военный удар по советским ракетам, размещенным на Кубе.
США
Россия
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