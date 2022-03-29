России предложили использовать опыт Израиля для поимки пытавших солдат украинских боевиков

Обращение в ООН по поводу расследования пыток российских военных украинскими боевиками ничего не даст. Участники организации потопят это предложение в обсуждениях и возмущениях. России нужно действовать самостоятельно и надеяться только на себя. Об этом «360» заявил журналист и политолог Юрий Светов.

Он напомнил, что попытка России предложить гуманитарную резолюцию по Украине в Совете безопасности ООН провалилась из-за поведения американцев и их союзников.

«Нам нужно надеяться только на себя. Следственному комитету необходимо последовательно изучать все факты, собирать документацию и сведения о тех, кто был к этому причастен, а затем методично и целенаправленно всех этих людей вылавливать», — заявил Светов.

Эксперт предложил изучить опыт Израиля, спецслужбы которого после Второй мировой войны вылавливали нацистских преступников, причастных к холокосту и к преступлениям против еврейских общин в разных странах.

«Они не ждали, что какие-то международные организации их покарают, и карали их сами. Пример того, как они разобрались с Эйхманом, — нам на это нужно ориентироваться», — подчеркнул Светов.

Политолог добавил, что сегодняшнее отношение всего мира к гуманитарной ситуации на Украине лучше всего описывает название фильма «С широко закрытыми глазами». Все говорят о страданиях мирного населения, но восемь лет никто не обращал внимания, как живут жители Донбасса. По мнению Светова, такое избирательное сочувствие продолжится.

Российские следователи изучат все факты жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими солдатами. Такое поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал собрать доказательства и установить всех причастных к жестокому обращению с пленными, чтобы впоследствии привлечь их к уголовной ответственности.

Распоряжение председатель СК отдал после разошедшегося в интернете видео. В ролике показали издевательства украинских боевиков над пленными российскими солдатами. Одному из военных прострелили ноги и отказали в медицинской помощи.