Мир 13 мая 2023, 20:05 России посоветовали разорвать отношения с Великобританией Депутат Шеремет: России нужно разорвать отношения с Великобританией РИА «Новости»

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России нужно разорвать дипломатические отношения с Великобританией после того, как ВСУ нанесли удары по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По мнению Шеремета, Великобритания стала участников украинского конфликта, снабжая ВСУ большими партиями оружия. Соединенное Королевство открыто демонстрирует агрессивные планы в отношении России, подчеркнул он.

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«Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношения, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства», — сказал парламентарий.

Помимо этого, по словам депутата, следует арестовать счета и конфисковать все британские активы. Средства от этого нужно направить на восстановление территорий, которые пострадали от ударов Storm Shadow.

Еще одно предложение Шеремета затронуло демилитаризацию западных границ Украины, примыкающих к Польше. По его оценке, можно пресечь поставки на украинскую территорию западного летального оружия.