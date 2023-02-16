Мир 16 февраля 2023, 16:28 России пообещали конец существования после завершения конфликта на Украине Глава СНБО Данилов: Россия прекратит существовать после окончания конфликта на Украине РИА «Новости»

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность, что по итогам боевых действий Россия будет «демонтирована» и перестанет существовать в нынешнем виде. Своей теорией он поделился в эфире национального телемарафона, сообщило РИА «Новости».

«Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас», — сказал Данилов.

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По его словам, если этого не произойдет, Россия будет представлять угрозу для всего мира, а не только для Украины. Говоря о ходе боевых действий, он заявил, что летом обстановка изменится на всех направлениях.

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«Посмотрим, где и чья земля будет после [завершения конфликта]», — заключил секретарь СНБО.

Откуда появилась такая уверенность, Данилов не уточнил. Про потери личного состава ВСУ и военной техники он при этом решил не говорить. Вероятно, за высказываниями стоят надежды украинских властей на поставки западного вооружения.

Украина продолжает просить у своих партнеров новые виды оружия. Для ВСУ в конце концов согласились поставить танки. В дальнейшем речь может пойти и о поставках истребителей. Однако, как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пока это не является главным вопросом на повестке.