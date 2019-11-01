России определили необычного союзника в Третьей мировой войне

Генерал-майор в отставке Осман Памукоглу написал книгу «Третья мировая война». На ее страницах он написал свое видение вероятности и сценария вооруженного противостояния сверхдержав. Он определил в союзники Москве Вашингтон.

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Согласно обзору издания Aydinlik Gazetesi на творение Памукоглу, Третья мировая война неизбежна. Главными участниками в ней станут США, Китай и Россия. Две державы, по мнению Памукоглу, могут объединиться против третьей. Он считает, что Россия и США будут совместными усилиями воевать с Китаем. Никаких конкретных объяснений этому предположению он не дает.

Экс-генерал также выдвигает предположение о том, кто начнет мировой конфликт. «Войну начнет та сторона, против которой работает время. Когда ситуация станет невыносимой, этой стороной будут Соединенные Штаты Америки», — цитирует издание книгу бывшего военного.

Памукоглу также прошелся и по географии. Он уверен, что театр военных действий развернется в Восточной Европе, Прибалтике, на Балканах, в Индокитае, Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке. Южная Америка и Африка останутся в стороне.

Поводом к началу войны, пишет бывший генерал, послужит какой-нибудь инцидент на границе: теракт, уничтожение самолета или затопление рыболовецкого судна.