Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон и Берлин едины в защите восточных стран против «агрессии со стороны России» — в том числе в сфере энергетики.

О газопроводе Байден высказался в ходе совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель в Вашингтоне, сообщило РИА «Новости».

Сейчас канцлер Германии находится в Соединенных Штатах с официальным визитом. Ангела Меркель подчеркнула, что у них с Байденом разное отношение к проекту «Северный поток — 2». Она заявила, что обсуждала с американским лидером этот вопрос и пришла к выводу о сильном отличии их позиций по СП-2.

Байден продолжает настаивать, что США и Германия едины во мнении по «Северному потоку — 2». По его словам, это единство заключается в общем понимании: нельзя допускать, чтобы Россия использовала энергию как угрозу Украине.

«Мы абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей. Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России», — указал президент США.

Ангела Меркель при этом подчеркнула, что считает «Северный поток — 2» никак не влияющим на транзит газа через Украину. По ее словам, это будет просто дополнительный коммерческий проект, который не лишит Киев дохода.

Американские публицисты уже писали, что своей поддержкой российского проекта Меркель «унизила» Байдена и показала свое к нему пренебрежение. В Bloomberg появилась статья о том, что отношение немецкого канцлера к «Северному потоку — 2» идет вразрез со всем Западом и останется черным пятном на всей репутации немецкого политика.