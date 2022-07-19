Вне зависимости от того, кто придет к власти в Великобритании, надеяться на улучшение отношений России с этой страной не стоит. Такое мнение высказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

«Поэтому мы не ждем здесь каких-то улучшений, поскольку здесь имеется достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас ни пришел к руководству Консервативной партии, а затем в правительство», — сказал Келин.

Дипломат добавил, что русофобская тенденция наблюдается уже около 10 лет, а в 2014–2015 годах резко усилилась. Апофеоза она достигла в 2018 году и в наши дни, написал RT.

В Великобритании говорят об условиях начала войны с Россией. Глава штаба Военно-воздушных сил (ВВС) Королевства сообщил, что боевые действия начнутся, как только РФ нападет на одну из стран — участниц НАТО.