«Ъ»: России не понравились предложения Запада по контролю над вооружениями

Германия предложила обсудить пакет мер доверия и безопасности в военной сфере на Совете министров иностранных дел ОБСЕ. России немецкая инициатива не понравилась: в Москве считают, что изменения договоров «косметические» и лишь усугубят ситуацию.

В Берлине считают, что нужно усовершенствовать так называемый Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, принятый в 2011 году. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В соглашении речь идет о широком обмене информации в военных силах, планах на оборону и выделяемых на эти средства бюджетах. Страны-члены ОБСЕ в рамках документа проводят взаимные инспекции и уведомляют друг друга об учениях. Считается, что сейчас это самый эффективный механизм контроля над обычными вооружениями в Европе. Он исполняется, в отличие от Договора по открытому небу, который, по сути, заморожен с 2018 года, и Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

В Германии сочли нынешнюю редакцию Венского документа устаревшей. Чтобы это исправить, необходимо прибегнуть к трем мерам: четче описать возможную реакцию ОБСЕ на кризисы, увеличить транспарентность при проведении внезапных учений и повысить число проводимых инспекций. Обновить документ рассчитывают уже в следующем году.

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Отношение к предложению немцев в России скептическое. Договоры, полагают в Москве, предлагают изменять только «косметически». Это приведет лишь к тому, что нынешнее плачевное состояние дел получит легитимность на бумаге.

Замглавы МИД РФ Александр Глушко обратил внимание на явные противоречия, которые наблюдает российская сторона. Страны НАТО становятся более активны на границах РФ и в это же время предлагают дополнительные меры доверия в рамках ОБСЕ.

«Лучшей мерой доверия и укрепления безопасности было бы замораживание военной натовской активности», — заметил дипломат.

По его словам, успеха можно достичь только в том случае, если все государства действительно поверят в создание новой архитектуры безопасности. Для этого «нужен политический проект, объединяющая идея», которой пока не существует.

Договориться о новых мерах доверия и безопасности Германия предложила 57 государствам-участникам ОБСЕ, которые соберутся в Братиславе 5 декабря.