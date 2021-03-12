Швеция сообщила о превосходстве России над НАТО

Эксперты НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) заявили, что Россия будет иметь преимущество в случае крупномасштабного боевого столкновения в непосредственной близости от страны. Страны НАТО проводят недостаточно учений и страны-участницы альянса обладают очень разными военными возможностями.

Об этом говорится в докладе НИИ «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020». Специалисты пришли к таким выводам, системно проанализировав соотношения сил между Западом и Россией.

«Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле. Это преимущество будет длиться довольно долго. По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — приводит ТАСС слова ответственного редактора доклада Кристер Паллин.

Силы стран НАТО рассредоточены географически и имеют разные военные возможности. Альянсу надо чаще проводить учения и наращивать силы, чтобы действовать быстрее.

Североатлантический блок нарастил военные расходы и приблизил позиции к границам России, но серьезного изменения баланса сил добиться не удалось.

«В целом картина очень похожая и по доступности, и по качеству подразделений. Есть приближенное присутствие, которого не было в 2014 году и которое постепенно улучшается. И есть более простые меры, которые могут улучшить шансы западной стороны», — заявил Паллин.

Усиление активности стран НАТО в Арктике военный эксперт Виктор Баранец объяснил тем, что Россия наращивает свое присутствие в этом регионе.