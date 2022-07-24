США предрекли потерю Аляски после ответа России на санкции

Усиленное санкционное давление США на Россию не сможет долго оставаться без контрудара, в котором из состава Америки может выйти штат Аляска. Об этом написали авторы китайского издания Sohu.

Журналисты напомнили что в последние годы отношения России и США оставались напряженными, но после начала спецоперации обострились очень сильно. В планах Белого дома — довести российскую экономику до полного истощения. Но просто терпеть внешнее давление страна не будет.

«Россия не позволит Соединенным Штатам делать все, что они хотят. Она уже подготовила контрудар. Недавно председатель Госдумы [Вячеслав Володин] заявил, что у России есть что возвращать, например Аляску», — говорится в статье.

Журналисты напомнили, что прямого конфликта между США и Россией не было никогда в истории. Но ситуация может измениться, если Вашингтон пойдет на крайние меры, которые Москва без ответа оставить не сможет.