Медведев заявил, что у России много надежных партнеров
Дмитрий Медведев: у России много надежных партнеров, не раздираемых противоречиями
Россия имеет достаточно надежных партнеров, которые сохранили сотрудничество после введенных санкций со стороны западных стран. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что в числе этих партнеров страны Юго-Востока Азии, Африки и Китай. Медведев назвал этот рынок перспективным в будущем.
«Плоды этого партнерства и сотрудничества более чем очевидны. Они не раздираемы внутренними противоречиями, как страны Европы», — написал он.
Медведев считает, что, несмотря на большое число введенных ограничений, у РФ огромный потенциал для развития.
«Они заставили активнее развивать импортозамещение, лекарства, продукты и новые технологии», — продолжил он.
Россия далека от экономического коллапса, выразил уверенность член Совбеза.
«Правительство уже приняло оперативные решения для поддержки наших людей и экономики: социальные выплаты, дофинансирование высокотехнологичных отраслей, сельского хозяйства, банковского сектора — в общем, коллапса в экономике не будет», — сообщил он.
Зарубежные компании, приостановившие деятельность в России после начала спецоперации на Украине, испытывают огромное давление.
«Компании тихо нам сообщают что-то типа „мы очень хотим вернуться, но боимся“. Наш рынок терять никто не хочет — на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики. Когда на одной чаше весов слова, а на другой — реальные деньги, перевешивает второе», — написал политик.
Медведев отметил необходимость развития собственного производства в России. Он считает эту задача трудной, но выполнимой.