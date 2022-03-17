Политический обозреватель Головашин прокомментировал исключение России из Совета Европы

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин в интервью The Russian News прокомментировал исключение России из Совета Европы. По его мнению, это положительное событие.

«Лучшей новости я не ожидал. Откровенно антирусская организация, смысл членства в которой был лишь в том, чтобы нашу страну могли услышать европейские парламентарии. В последние недели стало ясно: нас слышать они не хотят и не будут, а мы сэкономим членские взносы на ту организацию, в которой сегодня состоять смысла нет», — считает публицист.

Он добавил, что после этого Россия «обретет больше субъектности» во внешней политике.