России и Украине предложили провести переговоры при содействии Бахрейна | 360°

Мир 04 ноября 2022, 20:16 России и Украине предложили провести переговоры при содействии Бахрейна Король Бахрейна предложил посреднические услуги для переговоров России и Украины РИА "Новости"

Читать 360tv в

Бахрейн готов стать посредником для переговоров России и Украины, заявили в посольстве королевства в Москве. Намерения подтвердил король Хамад бен Иса Аль Халифа, сообщил ТАСС.

Дипломаты подчеркнули, что королевство готово немедленно сыграть любую роль для оказания посредничества в российско-украинских переговорах.

Реклама

«Бахрейн также призывает великие державы пересмотреть и возобновить свои обязательства по поддержанию международного мира», — отметили в посольстве. Там добавили, что странам следует избегать конфронтации и эскалации, решая проблемы путем совместной и слаженной работы.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, предположил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, украинский политик позволяет себе различные высказывания в видеообращениях, однако «дает заднюю» при возможности встретиться и провести переговоры лично. Парламентарий подчеркнул, что Зеленский может не приезжать на саммит G20, ведь там будут настоящие «хозяева» Украины — Британия и США.