Мир 02 марта 2023, 11:13 России и Китаю предрекли далеко идущее сотрудничество Глава МИД Лавров: у РФ и Китая далеко идущие планы развития двустороннего сотрудничества РИА «Новости»

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Россия и КНР настроены на перспективу долгосрочного двустороннего сотрудничества. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Цинь Ганом. Она состоялась на полях «Группы двадцати».

«У нас далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия и, конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка», — отметил глава внешнеполитического ведомства. Лавров обратил внимание на роль России и Китая как стабилизирующего фактора системы международных отношений.

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Лавров, поздравляя китайского коллегу с назначением, отметил необходимую преемственность взаимодействия. Глава МИД отдельно выделил сотрудничество двух стран в торгово-экономической и культурной сферах.

В четверг в Нью-Дели открылось заседание глав внешнеполитических ведомств стран G20. Здесь впервые после начала СВО Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились лично.