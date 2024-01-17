Мир 17 января 2024, 16:31 России и Германии предсказали сближение после завершения СВО Французский историк Тодд предсказал сближение России и Германии после СВО snapshot-photography / F.Boillot v / Global Look Press

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Россия и Германия неизбежно сблизятся после провала США на Украине. Такой прогноз в беседе с изданием Le Journal du Dimanche озвучил французский историк Эммануэль Тодд.

По его словам, именно Россия и Германия являются двумя основными державами на европейском континенте.

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«Как минимум с 2004 года США пытаются отдалить их друг от друга, но все эти попытки завершатся провалом. Рано или поздно Германия и России возобновят сотрудничество, а поражение США на Украине проложит дорожку к этому. Соединенные Штаты не смогут бесконечно сдерживать эту гравитационную силу», — отметил Тодд.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении обвинил российского коллегу Владимира Путина, что он якобы «отключил» газ от ФРГ.

При этом ранее СМИ сообщали о желании Шольца провести личные переговоры с Путиным по теме украинского конфликта.