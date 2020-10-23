Британия закупает нефть у многих стран, например, у Саудовской Аравии. Однако на Ближнем Востоке людям рубят руки и головы, не уважают женщин. Тем не менее Англия не накладывает на представителей таких стран никаких санкций. В то же время Россия обладает большим количеством природных ресурсов, необходимых Британии. Несмотря на это в отношении РФ вводятся ограничительные меры.

«Я вижу огромный потенциал в сотрудничестве. Мы вместе, плечом к плечу боролись в наполеоновских войнах, в Первой и Второй мировых войнах, миллионы наших людей сражались и погибали в бесчисленных сражениях», — считает Голдинг.

По его словам, Россия может поставлять нужное количество золота, леса и других ресурсов. Однако Британия не пользуется этим преимуществом. Она импортируем нефть с Ближнего Востока вместо того, чтобы обратиться к «природному союзнику, христианской стране в Европе».

«С нашими технологиями и вашими ресурсами это было бы потрясающее сотрудничество, но наши политики не хотят этого, они ненавидят Россию», — заявил Голдинг.

Политик также поддержал Россию в плане принадлежности Крыма. Полуостров, как и Донбасс, населен русскими, как этнически, так и культурологически. Причем был проведен референдум, на основании которого Крым вернулся в Россию.