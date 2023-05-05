Мир 05 мая 2023, 19:04 России и Белоруссии отменили приглашения на торжества по случаю освобождения Европы от нацизма Посол Любинский назвал позорным отзыв приглашений РФ и Белоруссии на торжества в Австрии РИА «Новости»

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Организаторы торжеств в честь освобождения Австрии и Европы от нацизма отозвали приглашения на мероприятия делегация России и Белоруссии. По мнению посла РФ в Вене Дмитрия Любинского, эти действия неприемлемы и позорны. Об этом он написал в Telegram-канале диппредставительства.

Посол отметил, что австрийцы прошли очень долгий путь к осознаю ответственности за содеянное в годы нацизма.

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«Решение пожертвовать столь скрупулезной работой над собственной современной историей в угоду сиюминутной политической конъюнктуре представляется необдуманным и близоруким», — отметил Любинский.

Дипломат напомнил, что Советский Союз заплатил высокую цену за освобождение Австрии. На территории республики захоронено около 80 тысяч советских граждан, также более 40 тысяч погибло в концлагерях.

Любинский пообещал, что сотрудники российского посольства в Австрии достойно почтут память погибших жителей СССР вне мероприятий, организованных правительством.