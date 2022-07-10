Франция заявила о постоянной поддержке контактов с Минобороны России для баланса

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о постоянных контактах с российскими военными и гражданскими чиновниками. Об этом он заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Руководитель оборонного ведомства Франции пояснил, что разрывать каналы связи с Россией нельзя, так как это приведет к нарушению баланса.

«Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», — заявил Лекорню, отвечая на вопрос о сохранении переговоров с российскими военными.

Министр подчеркнул, что Франция взяла на себя обязательство поддерживать баланс в украинском кризисе. По мнению Лекорню, власти Киева сейчас в этом нуждаются.

Французские военные передали украинским войскам 18 самоходных артиллерийских установок Caesar. Они используют для стрельбы кассетные боеприпасы калибром 155 миллиметров.