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    10 июля 2022, 14:14

    Франция заявила о постоянной поддержке контактов с Минобороны России для баланса

    Глава Минобороны Франции Лекорню заявил о сохранении контактов с коллегами из России

    Анатолий Минкин

    Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о постоянных контактах с российскими военными и гражданскими чиновниками. Об этом он заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

    Руководитель оборонного ведомства Франции пояснил, что разрывать каналы связи с Россией нельзя, так как это приведет к нарушению баланса.

    «Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», — заявил Лекорню, отвечая на вопрос о сохранении переговоров с российскими военными.

    Министр подчеркнул, что Франция взяла на себя обязательство поддерживать баланс в украинском кризисе. По мнению Лекорню, власти Киева сейчас в этом нуждаются.

    Французские военные передали украинским войскам 18 самоходных артиллерийских установок Caesar. Они используют для стрельбы кассетные боеприпасы калибром 155 миллиметров.