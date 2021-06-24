СМИ: финские болельщики привезли из России COVID-19

У финских болельщиков, вернувшихся из Санкт-Петербурга с матчей чемпионата Европы по футболу, выявили коронавирус. Наличие инфекции подтвердили у 86 жителей страны.

Тесты брали у тех, кто пересекал пункты пропуска «Ваалимаа» и «Нуйямаа» на российско-финской границе, сообщил телеканал Yle. На первом с 22 июня выявили 72 заразившихся, на втором — 14.

Через «Ваалимаа» в Финляндию в указанную дату вернулись 1,7 тысячи человек, уточнили в Округе социального и медицинского обслуживания Южной Карелии. Протестировали из них около 900, еще около 800 человек пропустили без анализов из-за загруженности погранпункта. Положенный после возвращения карантин тоже соблюдали не все вернувшиеся.

Через «Нуйямаа» 22 июня в Финляндию, по данным газеты Etelä-Saimaa, прибыли 760 жителей страны. Из них болельщиков было около 500. Протестировали 300 человек.

Финские власти призвали тех, кто приезжает из РФ, обязательно проходить тест. Так в стране надеются «перехватить возможные случаи заражения».

На матчи с участием сборной Финляндии в Санкт-Петербурге купили билеты порядка четырех тысяч финнов.