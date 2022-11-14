Эксклюзив 14 ноября 2022, 12:05 «России будет все равно». Экономист — об ослаблении евро в 2023 году Экономист Разуваев: в 2023 году зона евро будет трещать по швам, но России будет все равно Unsplash

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Экономист исследовательского отдела Международного валютного фонда Трюггви Гудмундссон предрек странам G20 далнейшее ослабление экономических показателей, инфляцию и долги в 2023 году. Вероятен и более жесткий сценарий, но Россия от него не пострадает, заверил «360» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«В следующем году зона евро будет трещать по швам, потому что капиталы из нее будут бежать. <…> Но если она уйдет в мир иной, России будет все равно. Были же и немецкая марка, и французский франк, и итальянская лира — ничего, жили и торговали», — считает он.

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По прогнозам эксперта, некоторые страны, например Италия, Испания и Греция, будут рассматривать вопрос выхода из зоны евро, поскольку своей валютой свои проблемы можно решать самостоятельно.

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«Я не сильно удивлюсь, если в следующем году за доллар будут давать два евро. Если к рублю — 30–35», — добавил Разуваев.

Он подчеркнул, что если рецессия будет «совсем жесткой», это может привести к резкому падению цен на нефть и газ, что «хорошо для нас со всех точек зрения»: по ВВП и бюджету.

Завершение украинского кризиса позволит хоть как-то восстановить хозяйственные связи России с Европой, разморозить российские резервы и, видимо, поднять рынок акций в стране.