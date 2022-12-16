16 декабря 2022, 20:23
Россельхознадзор запретил ввозить подкарантинную продукции из БиГ
Ввоз подкарантинной продукции из Боснии и Герцеговины запретили в России с 19 декабря. Об этом сообщил RT со ссылкой на Россельхознадзор.
Ведомство уточнило, что продукция из этой страны, на которую оформлены фитосанитарные сертификаты других государств, также запрещена для импорта. Причина в том, что в партии груш из Боснии и Герцеговины обнаружили опасного клопа.
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«Меры приняты по причине выявления крайне опасного, карантинного для России <…> коричнево-мраморного клопа во ввезенных из Боснии и Герцеговины грушах», — заключили в Россельхознадзоре.
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