Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз китайской животноводческой продукции. Запрет распространяется и на товары в заводской упаковке.

Сотрудники Россельхознадзора в таможнях теперь будут обязаны не пропускать из КНР мясные продукты в ручной клади и багаже пассажиров, сообщила газета «Известия».

Как указала глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, люди чаще всего из Китая заказывают колбасу и субпродукты, такие как свиные уши или острые куриные лапки. Помимо этого, эти продукты и другие деликатесы можно приобрести и через интернет.

Как сообщалось ранее, с 20 февраля гражданам Китая временно запрещается въезд в Россию. Под ограничение попадают поездки в личных целях, туризм и работа на территории РФ.