Россельхознадзор ограничил поставки мяса из Белоруссии
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки мяса «Агрокомбината Несвижский» из Белоруссии. А на предприятии «Производство ООО «БИФ Трейд» усилил лабораторный контроль за продукцией. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Русской планеты», такие меры служба приняла из-за повторного превышения мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в товарах.
Нарушение ветеринарно-санитарных требований на агрокомбинате зафиксировали 30 декабря. В говядине «Производства ООО «БИФ Трейд» обнаружили слишком высокое содержание микробов.
Ранее инспекторы Россельхознадзора заметили нарушения в документации на 19 тонн чилийского лосося в порту Санкт-Петербурга.