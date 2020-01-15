Россельхознадзор ограничил поставки мяса из Белоруссии

По информации «Русской планеты», такие меры служба приняла из-за повторного превышения мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в товарах.

Нарушение ветеринарно-санитарных требований на агрокомбинате зафиксировали 30 декабря. В говядине «Производства ООО «БИФ Трейд» обнаружили слишком высокое содержание микробов.

Ранее инспекторы Россельхознадзора заметили нарушения в документации на 19 тонн чилийского лосося в порту Санкт-Петербурга.