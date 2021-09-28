Россельхознадзор одобрил поставки яблок с 5 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор одобрил поставки яблок с пяти предприятий Азербайджана. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт ведомства.

Уточняется, что на предприятиях провели санитарный анализ. Также были взяты гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики. Ввоз разрешал с 30 сентября.

В Россельхознадзоре заключили, что «таким образом, всего в настоящий момент осуществлять поставки яблок в Россию могут 70 азербайджанских предприятий».