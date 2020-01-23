Россельхознадзор начал проверять багаж пассажиров из Азии из-за коронавируса

Россельхознадзору помогают таможенники. Пока точно не ясно, когда этот режим отменят. Ученые считают, что смертельный коронавирус может «приехать» в посылке или в замороженных продуктах. Этот вирус отлично переносит минусовую температуру.

«Заражение через морепродукты можно представить себе так: больной рабочий на фабрике чихнул на креветки, и они сразу же пошли в заморозку. Но это очень маловероятный сценарий», — рассказал изданию руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Коронавирусом также можно заразиться и контактным способом — через предметы, которые держал в руках больной человек. Есть вероятность, что вирус может остаться на посылке из китайского интернет-магазина, однако она крайне мала. А вот в багаже пассажиров из Азии вирус вполне может выжить. Перед проверкой содержимого чемоданов и сумок сотрудники таможни обязательно надевают специальные костюмы, маски, перчатки и используют дезинфицирующее средство.

Первые случаи заражения коронавирусом медики зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус, который вызывает смертельную пневмонию, убил 17 человек. Заразились уже более 500 человек. Вирус вырвался за пределы Китая: медики сообщили об инфицированных в Южной Корее, Японии, Таиланде и США. Сейчас наши медики создают экспресс-тест и вакцину, на границе усилен санитарный контроль.