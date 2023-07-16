Мир 16 июля 2023, 04:14 Роспуск НАТО назвали лучшим исходом для Украины Американский политик Янг: лучшее, что может случиться с Украиной — это развал НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Роспуск Североатлантического альянса и вывод американских военных из Европы стал бы лучшим исходом для Украины. Такое мнение в своем аккаунте в Twitter высказал американский политик Джеффри Янг.

Так он прокомментировал заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что в европейских странах находится более 80 тысяч американских военнослужащих из-за изменения мировой обстановки в области безопасности.

Реклама

«Лучшее, что могло бы случиться с украинским народом, — это роспуск НАТО и вывод Америкой всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», — написал Янг.

Ранее американский глава Джо Байден объявил о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе. По мнению кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, это нужно воспринимать как подготовку к открытому столкновению с Россией.