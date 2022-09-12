Росприроднадзор решил не усыплять раненого медведя из Диксона | 360°

Мир 12 сентября 2022, 11:45 Поделиться Telegram

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Viber Росприроднадзор решил не усыплять раненого медведя из Диксона Глава Росприроднадзора Радионова: раненого медведя из Диксона не станут усыплять РИА "Новости"

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что раненого медведя из Диксона не станут усыплять, а будут лечить. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Дальнейшая судьба Диксона — в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов», — подчеркнула Радионова.

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Она добавила, что Росприроднадзор попросил правительство России поблагодарить врачей и сотрудников зоопарка, которые занимаются животным.

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Кроме того, глава ведомства отметила помощь специалистов «Норникеля». Она уверена, что найдется много неравнодушных людей, которые откликнутся на просьбу о помощи от сотрудников зоопарка в случае необходимости.

Медведя обнаружили на острове Диксон несколько дней назад. Врачи нашли у него огнестрельное ранение. Позже специалисты провели животному томографию и выяснили, что у него также сломаны ребра.

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