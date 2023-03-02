02 марта 2023, 08:22
Роспотребнадзор заявил о риске распространения неизвестных патогенов из биолабораторий США
Глава Роспотребнадзора Попова: лаборатории США угрожают распространением новых патогенов
Биолаборатории, которые финансируют США, создают высокий риск распространения новых неизвестных патогенов. Об этом заявила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов», — подчеркнула она.
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Глава Роспотребнадзора обратила внимание на публикации, в которых США, не стесняясь, заявляют об изучении патогенов и усилении их свойств. Попова сочла это явным нарушением конвенции о биологическом оружии.
Глава ведомства отметила, что наличие таких лабораторий в стране угрожает местным жителям. Не защищено от опасности и население соседних государств, так как инфекции не знают границ.
Ранее Роспотребнадзор отверг версию ФБР о причинах пандемии коронавируса. По словам Поповой, институты в Ухане не изучали ничего запретного, и в них установлена качественная система безопасности.
США
Анна Попова
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