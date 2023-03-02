Мир 02 марта 2023, 08:22 Роспотребнадзор заявил о риске распространения неизвестных патогенов из биолабораторий США Глава Роспотребнадзора Попова: лаборатории США угрожают распространением новых патогенов РИА «Новости»

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Биолаборатории, которые финансируют США, создают высокий риск распространения новых неизвестных патогенов. Об этом заявила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов», — подчеркнула она.

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Глава Роспотребнадзора обратила внимание на публикации, в которых США, не стесняясь, заявляют об изучении патогенов и усилении их свойств. Попова сочла это явным нарушением конвенции о биологическом оружии.

Глава ведомства отметила, что наличие таких лабораторий в стране угрожает местным жителям. Не защищено от опасности и население соседних государств, так как инфекции не знают границ.

Ранее Роспотребнадзор отверг версию ФБР о причинах пандемии коронавируса. По словам Поповой, институты в Ухане не изучали ничего запретного, и в них установлена качественная система безопасности.