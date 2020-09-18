Роспотребнадзор рассказал о 22 мутациях коронавируса

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются. В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций», — сообщили в ведомстве.

Мутировал новый вирус в январе–марте 2020 года, после этого периода в его геноме мутаций не выявили.

Основной тип изменения коронавируса — это две единичные мутации. Их обнаружили в 93% образцов (в России — в 99%). Мутировавший по такой схеме коронавирус попал в РФ из Западной Европы в марте и апреле. Появился он в конце января сначала в Китае, затем в Австралии, а в конце февраля его обнаружили уже в большинстве стран Западной Европы, США, Мексике и Бразилии.

С начала пандемии в мире выявили более 30 миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения новым вирусом умерли 944 887 человек.