Роспотребнадзор перечислил соответствующие критериям по коронавирусу страны

Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова оказались единственными странами, в которых все показатели оценки эпидемической ситуации по коронавирусу в норме. В большинстве государств обстановка, наоборот, осложнилась.

Оценку ситуации дали в Роспотребнадзоре, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всем критериям, по состоянию на 13.12.2020, эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии», — отметили специалисты.

Двум критериям из трех соответствуют Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы. Еще пять стран — Великобритания, ОАЭ, Республика Корея, Сербия и Япония — одному. Авиасообщение РФ открыла с 16 странами.

Осложнение ситуации с COVID-19, добавили в Роспотребнадзоре, отмечается в большинстве государств, в том числе и европейских.

Чтобы оценить эпидемическую ситуацию в других странах, эксперты анализируют показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели. В учет берется и среднесуточные темпы прироста, а также объемы проведенных исследований на наличие коронавируса. При этом коэффициент распространения не должен превышать 1.

Регулярное авиасообщение сейчас возобновлено с 16 странами — Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Российские самолеты летают в ОАЭ, на Мальдивы, в Египет, Белоруссию и Казахстан. Рейсы осуществляются в Киргизию, Южную Корею, Сербию и Японию. Билет можно купить на Кубу, Сейшельские острова и в Эфиопию.