«Роснефть» проведет восемь экспедиций для исследования животных в Арктике

В начале года «Роснефть» и Минприроды подписали соглашение о сотрудничестве в области сохранения биологического разнообразия в рамках национального проекта «Экология». В течение четырех лет «Роснефть» будет изучать ключевые виды арктических экосистем, основным из которых является белый медведь.

Весит почту тонну, ростом около трех метров — белый медведь, настоящий хозяин Арктики. Чтобы отследить путь миграции медведей и увидеть их родовые берлоги, задействованы авиация, научные суда, ледоколы и наземный транспорт. Изучают животных с помощью беспилотников и спутников. Учет популяции белых медведей уже шесть лет ведет «Роснефть».

В ближайшие три года компания организует восемь масштабных экспедиций. В них примут участие ведущие ученые из крупнейших российских исследовательских центров: Института проблем экологии и эволюции имени Северцова, Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Сибирского федерального университета.

Сейчас мы приступаем к исследованиям морских экосистем, морских животных, которые являются индикаторами устойчивости арктической системы. Это беспрецедентные по масштабам исследования, они планируются на период до 2023 года. Восемь экспедиций в море Лаптевых, Баренцево море, Карское море. Таких исследований ранее в Арктике не проводилось Михаил Леонтьев, пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть».

Изучать будут белых медведей, атлантических моржей, белых чаек и северного дикого оленя. Именно эти животные — биоиндикатор экологической ситуации в Арктике. По их состоянию можно оценить экологическое благополучие региона. В ходе полевых исследований будут отобраны биологические образцы особей. Затем их отправят в лаборатории для проведения полного анализа на содержание загрязняющих веществ в биообразцах. Также будут получены данные по состоянию биологии этих видов.

Белый медведь — один из видов, который особенно страдает от глобального потепления. Крупнейшему наземному хищнику планеты лед нужен и для охоты, и для выведения потомства Светлана Артемьева, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции РАН.

«Роснефть» уже осуществляла программу исследований с 2014 по 2019 год. Всего было обследовано более 30 белых медведей, установлены фоторегистраторы в районе возможных родовых берлог в Заповеднике «Остров Врангеля». Также на медведях опробовали новый метод исследований — установка фоторегистраторов на шерсти животного. Это позволило получить очень подробные данные о передвижении, залегании медведей в берлоге на зимовку и рождении потомства.

По итогам работ будут подготовлены рекомендации, которые усовершенствуют мониторинг ключевых видов, будут разработаны практические решения по охране и резюмирующая оценка состояния устойчивости арктических экосистем Людмила Поплавская, заместитель директора информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела.

Помимо медведей «Роснефть» с 2015 года проводит исследование атлантических моржей. Именно морж особо чувствителен к загрязнению и вообще воздействию, связанному с хозяйственной деятельностью в Арктике. В нынешней программе добавился еще один, ранее не изучаемый, вид — белая чайка. Для «Роснефти» он интересен тем, что 80 процентов гнездований расположено в районе Новая земля. Белая чайка — наиболее уязвимый вид птиц по отношению к антропогенному воздействию и изменению климата. Изучат также и северного оленя, который играет огромную роль в жизни коренных малочисленных народов севера. Всего до 2023 года «Роснефть» планирует восемь полевых экспедиций. По погодным условиям, они должны состояться в период с конца июля и до конца сентября. За это время планируют провести более 170 часов авиационных исследований.

Стратегия компании нацелена на максимально бережное отношение к окружающей среде, сохранение биологического разнообразия. Мы очень серьезно относимся к экологии, все проекты компании осуществляются при наличии всех необходимых экспертиз Михаил Леонтьев, пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть».

«Роснефть» проявляет максимальную экологическую ответственность — создает уникальную систему мониторинга за животными в российской части Арктики. Природа региона под надежной охраной.