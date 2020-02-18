«Роснефть» будет защищаться от американских санкций

Ранее сегодня США ввели санкции в отношении дочерней компании «Роснефть». Брокерская компания Rosneft Trading, S.A якобы выступала посредником при продаже по всему миру нефти из Венесуэлы от лица «нелегитимного режима» Мадуро, заявило Министерство финансов США.

Ведомство также предусмотрело трехмесячный срок для стран и компаний в качестве отсрочки для прекращения всех сделок с Rosneft Trading. США уверены, что это не помещает стабильности мировых нефтяных рынков, а санкции никак не уменьшат предложение нефтепродуктов.

В «Роснефти» в свою очередь заявили, что деятельность компании в Венесуэле носит исключительно коммерческий характер и не преследует политические цели. В российском МИД заявили, что не принимают эти санкции.

«Тем самым количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз дошло до 80 с 2011 года», — указали в ведомстве.

Ранее власти США пообещали организовать санкции Мексике, если та приобретет российские военные вертолеты.