Роскосмос выступил против гонки вооружений после заявлений США

Роскосмос осудил стратегию космической обороны, которую разработал Пентагон. В связи с этим российская организация предложила создать резолюцию, которая запретит гонку вооружений в космосе. Такое заявление сделал замгендиректор госкорпорации Сергей Савельев.

«Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках, к которым относится, в частности, Конференция по разоружению, за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве, — сказал Савельев. Его процитировала пресс-служба Роскосмоса.

Он подчеркнул, что госкорпорация «с крайней настороженностью» восприняла заявления о том, что Россия намерено разместить оружие в космосе и направить его против Соединенных Штатов.

Савельев добавил, что РФ готова более плотно работать с США по вопросам космоса. При этом должны соблюдаться принципы взаимности и равноправия. Если при милитаризации американцы захотят выйти на первые роли, то они могут «нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере».

Ранее глава Минобороны США Марк Эспер рассказал о разработанной «Стратегии обороны в космосе». Он заявил, что «противники превратили космос в область ведения боевых действий». Соответственно Пентагон должен на это ответить. Как написал «Интерфакс», в документе речь идет о Китае и России.